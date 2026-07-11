Від російського обстрілу постраждала мешканка Біленьківської громади Запоріжжя

Сьогодні, 11 липня, російська армія атакувала Біленьківську громаду у Запорізькій області. Пошкоджені будинки та інфраструктура, поранена жінка. Частково відсутнє світло та є проблеми з інтернетом.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
«Внаслідок артобстрілу понівечено житлові будинки. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні», – розповів він.
Крім того, пошкоджені електромережі, магазин, приватний автомобіль, Будинок культури та житловий будинок.
Через атаки частина громади залишилася без електропостачання, також частково відсутній інтернет-зв’язок.
- Вчора унаслідок ворожих атак по Запоріжжю одна людина загинула, ще 30 – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1011 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.