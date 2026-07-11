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Від російського обстрілу постраждала мешканка Біленьківської громади Запоріжжя

У громаді є ушкодження, частково відсутнє світло та є проблеми з інтернетом. 

Від російського обстрілу постраждала мешканка Біленьківської громади Запоріжжя
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 11 липня, російська армія атакувала Біленьківську громаду у Запорізькій області.  Пошкоджені будинки та інфраструктура, поранена жінка. Частково відсутнє світло та є проблеми з інтернетом. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

«Внаслідок артобстрілу понівечено житлові будинки. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні», – розповів він. 

Крім того, пошкоджені електромережі, магазин, приватний автомобіль, Будинок культури та житловий будинок. 

Через атаки частина громади залишилася без електропостачання, також частково відсутній інтернет-зв’язок. 

  • Вчора унаслідок ворожих атак по Запоріжжю одна людина загинула, ще 30 – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1011 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.
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