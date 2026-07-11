У Силах оборони спростували фейк про захоплення Бачівська на Сумщині

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Інформація, яку 11 липня поширили російські Telegram-канали про нібито захоплення села Бачівськ Есманьської громади на Сумщині, є російським фейком. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник відділення комунікації угруповання військ «Північ» Вадим Мисник.

За його словами, російські військові здійснили спробу штурмової інфільтрації малою піхотною групою, однак вона була вчасно виявлена та знешкоджена українськими захисниками.

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«Сили оборони України контролюють ситуацію, цей населений пункт під нашим контролем. Чергова спроба штурмової інфільтраційної дії малої піхотної групи з боку ворога не мала успіху. Її своєчасно виявили та нанесли ураження», – зазначив Мисник.

Він наголосив, що поширення таких повідомлень є черговою інформаційною операцією Росії.

«Не маючи успіху на полі бою, вони видають бажане за дійсне», – додав представник угруповання військ «Північ».

Раніше також повідомлялося про спроби російських військових інфільтруватися в напрямку населених пунктів Мала Рибиця та Великий Прикіл Миропільської громади Сумської області.

За словами начальника відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, ці спроби також не мали успіху, а противнику не вдалося закріпитися.