Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по інфраструктурі Одеси (оновлено)

Є загиблі та поранений.

Ворог вдарив по інфраструктурі Одеси (оновлено)
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував інфраструктуру. Попередньо, є постраждалі", – ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одесі двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies