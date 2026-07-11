Ворог вдарив по інфраструктурі Одеси (оновлено)

Є загиблі та поранений.

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Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував інфраструктуру. Попередньо, є постраждалі", – ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одесі двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення