Ворог вдарив по інфраструктурі Одеси (оновлено)

Російська армія завдала удару по інфраструктурі Одеси. Відомо про постраждалих.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував інфраструктуру. Попередньо, є постраждалі", – ідеться у повідомленні.
Пізніше очільник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одесі двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення
- Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.