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Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини

Пошкоджено поліклініку і щонайменше три приватні житлові будинки.

Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини
наслідки атаки РФ
Фото: Одеська ОВА

Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру підня Одеської області. Є пошкодження. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Важка ніч для півдня Одещини. Ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі регіону", – ідеться у повідомленні. 

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Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та 8 дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу.

Інформація про постраждалих не надходила. 

На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

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