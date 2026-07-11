На Чернігівщині через російські обстріли постраждала людина

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Через російські обстріли у Чернігівській області постраждав цивільний. Окупанти продовжують бити дронами по області.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень через удар "геранню" по Чернігову сталася пожежа на території "Ялівщини" – вогонь загасили. Люди не постраждали", – ідеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС Чернігівської області

Під ударом FPV-дронів опинилася Семенівка. У місті зафіксовані влучання. Постраждав 51-річний цивільний чоловік – він зараз у лікарні. Знищені і пошкоджені автівки, а також пошкоджені будинки.

Ворог вдарив "Геранню" по фермерському господарству в селі Сновської громади. Пожежу загасили вогнеборці.

Пізно ввечері через дроновий удар в селі Менської громади згоріла оселя й господарська будівля.