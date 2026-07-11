За добу росіяни атакували вісім населених пунктів Харківщини, є жертви

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селищі Слатине Дергачівської громади внаслідок ворожої атаки загинули чоловіки віком 58 та 75 років. Поранення отримали 51-річний і 83-річний чоловіки. У селищі Мала Данилівка 66-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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За минулу добу окупанти застосували по території Харківської області різні види озброєння, зокрема:

один ударний безпілотник "Герань-2";

три БпЛА типу "Молнія";

чотири FPV-дрони;

17 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі у селищі Золочів;

у Куп'янському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства та автомобіль у селі Плоске, а також приватні будинки й зерносховище у селищі Шевченкове;

у Харківському районі пошкоджено два автомобілі у Слатиному, шість приватних будинків і дві господарські споруди у Малій Данилівці, а також приватний будинок і господарську споруду в селі Дубівка;

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок і гараж у селі Тетлега.

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 182 евакуйованих. Загалом від початку його роботи тут зареєстровано 45 138 людей.