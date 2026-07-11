Унаслідок ударів РФ по Запоріжжю загинула людина, ще 30 поранені

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю одна людина загинула, ще 30 – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1011 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 20 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Любицькому, Листівці, Новорозівці, Таврійському, Світлій Долині, Барвінівці, Червоному Яру, Свободі, Данилівці, Долинці, Омельнику, Єгорівці, Микільському, Широкому та Преображенці.
748 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Канівське, Калинівку, Юрківку, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Косівцеве, Добропілля та Рибне.
Зафіксовано 10 обстрілів із РСЗВ по Степовому, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Верхній Терсі.
233 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Косівцевому.
Надійшло 169 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, гаражів та господарських будівель.