Сили оборони за добу ліквідували ше 1490 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1490 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 4 засоби ППО.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб
- танків – 12 116 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.
- артилерійських систем – 45 754 (+74) од.
- РСЗВ – 1 924 (+1) од.
- засоби ППО – 1 485 (+4) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.
- крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 118 610 (+361) од.
- спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.
Дані уточнюються.