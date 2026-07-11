Сили оборони за добу ліквідували ше 1490 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1490 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 4 засоби ППО.

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