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Сили оборони за добу ліквідували ше 1490 російських окупантів

Знищено 8 ворожих танків, 74 артилерійські системи та 4 засоби ППО.

Сили оборони за добу ліквідували ше 1490 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1490 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 4 засоби ППО.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 417 770 (+1 490) осіб
  • танків – 12 116 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.
  • артилерійських систем – 45 754 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 924 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 485 (+4) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 118 610 (+361) од.
  • спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.

Дані уточнюються.

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