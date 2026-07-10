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Замах на Єрмолаєва: генпрокурор Монако повідомив деталі розслідування

Усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні.

Замах на Єрмолаєва: генпрокурор Монако повідомив деталі розслідування
Місце вибуху в Монако
Фото: соцмережі

Генеральний прокурор Князівства Монако Стефан Тібо повідомив деталі розслідування замаху на родину Вадима Єрмолаєва

Про це пише Суспільне.

Тібо повідомив, що усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні: дитину вдалося опитати, жінка залишається у критичному стані, а чоловік ще не може давати свідчення, хоча його стан покращується.

Як повідомив генпрокурор Монако, в рамках розслідування додали кваліфікацію “злочинне об’єднання з метою вчинення злочину”.Він заявив, що 2 липня було видано міжнародний ордер на арешт, а 3 липня — надіслано його Інтерполу.

"Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини — це те, чого ми ще не маємо; у нас немає результатів, які будуть важливими, зокрема, для визначення походження цих елементів, а також мотивів, які також не встановлені. Тому ми розслідуємо абсолютно всі напрямки, нічого не виключаючи", — розповів генпрокурор.

Він також повідомив, що правоохоронні органи Монако співпрацюють з українською генпрокуратурою у цій справі.

  • Суд відправив під варту Віталія Жиковича – другого підозрюваного у справі про вбивство Анастасії Березовської. Раніше сьогодні суд відправив під варту іншого підозрюваного – співробітника ГУР Владислава Реута.
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