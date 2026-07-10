Замах на Єрмолаєва: генпрокурор Монако повідомив деталі розслідування

Генеральний прокурор Князівства Монако Стефан Тібо повідомив деталі розслідування замаху на родину Вадима Єрмолаєва.

Про це пише Суспільне.

Тібо повідомив, що усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні: дитину вдалося опитати, жінка залишається у критичному стані, а чоловік ще не може давати свідчення, хоча його стан покращується.

Як повідомив генпрокурор Монако, в рамках розслідування додали кваліфікацію “злочинне об’єднання з метою вчинення злочину”.Він заявив, що 2 липня було видано міжнародний ордер на арешт, а 3 липня — надіслано його Інтерполу.

"Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини — це те, чого ми ще не маємо; у нас немає результатів, які будуть важливими, зокрема, для визначення походження цих елементів, а також мотивів, які також не встановлені. Тому ми розслідуємо абсолютно всі напрямки, нічого не виключаючи", — розповів генпрокурор.

Він також повідомив, що правоохоронні органи Монако співпрацюють з українською генпрокуратурою у цій справі.