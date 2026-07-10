За даними слідства, вони маскували наркотики у ручках паперових пакетів та желейних цукерках.

На Київщині повідомили про підозри двом кримінальним авторитетам у справі про поставки наркотиків до в’язниці.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Один із них — 37-річний засуджений — мав статус так званого «смотрящого» за колонією, інший, 39-річний, позиціонував себе як «смотрящий» за одним із відділень установи", - зазначили в поліції.

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За даними слідства, організатор використовував свій кримінальний статус для координації незаконного обігу наркотиків, контролював розподіл коштів та вирішував конфлікти серед засуджених. До злочинної діяльності він залучив ще одного засудженого з кримінальним статусом, а також мешканця столиці.

За вказівками організаторів киянин купував наркотичний засіб, маскував його у продуктах харчування та засобах гігієни. Зокрема, ховав метадон у ручках паперових пакетів і желейних цукерках, після чого надсилав посилки поштою на ім’я підконтрольних засуджених до Білоцерківської виправної колонії.

Під час обшуків за місцями проживання та утримання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та згортки з речовиною, схожою на наркотичну.

37-річному чоловіку та його спільнику повідомлено про підозру. Наразі тривають заходи зі встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування каналу постачання наркотиків до виправної установи.