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Затримали одесита, якого підозрюють у збуті кокаїну. Вилучили партію на $52 000

Наркотики планували продати на території України. 

Затримали одесита, якого підозрюють у збуті кокаїну. Вилучили партію на $52 000
Затримання наркодилера
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 41-річного одесита, який, як підозрюють, планував продавати кокаїн в Україні. У нього вилучили кілограм цього наркотику вартість приблизно 52 тисячі доларів.

Про це пише пресслужба Нацполіції та повідомляє Офіс генпрокурора. 

«Правоохоронці затримали громадянина України під час спроби збуту одного кілограма кокаїну вартістю близько 52 тисяч доларів США», – повідомили в ОГП. 

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За даними Нацполу, саме він і налагодив наркотрафік з території ЄС до України і підшукував клієнтуру з південних областей для продажу кокаїну. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту товару, тож поліцейські за підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР затримали наркоділера під час продажу наркотику.

Під час обшуку у нього знайшли чотири брикети масою приблизно по 250 грамів кожний. Експертиза підтвердила, що це кокаїн. Крім того, під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, гроші тощо.

Знайдений під час обшуку наркотик
Фото: Нацполіція
Знайдений під час обшуку наркотик

Затриманому повідомили про підозру за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України) і обрали запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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