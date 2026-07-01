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У Фінляндії вперше засудили фінського підприємця за порушення санкцій проти Росії

Фінського підприємця засудили майже до чотирьох років ув’язнення за порушення санкцій.

У Фінляндії вперше засудили фінського підприємця за порушення санкцій проти Росії
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Суд у Фінляндії засудив місцевого підприємця до 3 років і 8 місяців безумовного позбавлення волі за порушення санкцій проти Росії. Також суд ухвалив рішення про конфіскацію його компанії на користь держави.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

За даними видання, компанія Idän Liikenteenvälitys, яка також працювала під назвою Rent ja Kalusto, у 2022–2023 роках експортувала до Росії 164 вантажівки та причепи.

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Офіційно підприємство декларувало, що транспортні засоби призначалися для Туреччини та Казахстану, а територією Росії мали лише проходити транзитом. Однак суд визнав, що компанія порушила санкційне законодавство.

Генеральний директор компанії своєї вини не визнав. Під час судового розгляду він заявив, що його підставили, а автомобілі постачалися казахстанським компаніям.

"Я не вважав ймовірним, що транспортні засоби опиняться в Росії", – стверджував підприємець.

Водночас суд визнав його винним у порушенні санкцій. Засуджений має право оскаржити вирок в апеляційному порядку.

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