Ексголову правління банку підозрюють у незаконних банківських операціях на 210 млн грн

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн гривень.

Про це у телеграмі написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він розповів, що голова правління одного з українських банків змовився із підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».

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Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

Кравченко пише, що задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, підприємця теж планують притягнути до відповідальності за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.