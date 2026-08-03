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Зошити

Небо в пташиному пірʼї.

Я все ще бачу і все помічаю.

Цілу ніч не спить на подвірʼї

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вівчарка кольору міцного чаю.

Серцевина нічного безсоння

бʼється, як ображене серце жіноче.

Небо – це просто велика безодня,

яка все знає і нічого не хоче.

Гілка гріється передзимова,

відчуває в повітрі кригу. 

Передмістя, мов передмова, 

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затягує в місто, наче в книгу.

Місяць стоїть на розі, як сторож.

Так тихо було напередодні. 

І коли ти уві сні говориш, 

хтось відповідає тобі з безодні. 

Ранки лежать, мов школярські зошити.

Хочеться слухати і не озиватися. 

Ночі починають довшати. 

Листя готується осипатися.

Інші дописи блогу:
Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
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