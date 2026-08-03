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Небо в пташиному пірʼї.

Я все ще бачу і все помічаю.

Цілу ніч не спить на подвірʼї

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вівчарка кольору міцного чаю.

Серцевина нічного безсоння

бʼється, як ображене серце жіноче.

Небо – це просто велика безодня,

яка все знає і нічого не хоче.

Гілка гріється передзимова,

відчуває в повітрі кригу.

Передмістя, мов передмова,

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затягує в місто, наче в книгу.

Місяць стоїть на розі, як сторож.

Так тихо було напередодні.

І коли ти уві сні говориш,

хтось відповідає тобі з безодні.

Ранки лежать, мов школярські зошити.

Хочеться слухати і не озиватися.

Ночі починають довшати.

Листя готується осипатися.