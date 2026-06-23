Також це підприємство підозрюють у виготовленні підроблених цигарок.

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Директору одного із найбільших виробників тютюнової продукції, що працював на Рівненщині, повідомили про підозру через несплату 2,3 млрд акцизного податку.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) та написав генпрокурор Руслан Кравченко.

«Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору підприємства, який був причетний до організації протиправної схеми», – йдеться у повідомленні БЕБ.

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Йдеться про одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, що тривалий час працював на Рівненщині. За даними слідства, підприємство було задіяне у масштабній тіньовій схемі з виробництва та реалізації необлікованих сигарет.

Щоб приховати незаконне виробництво сигарет, у 2023–2024 роках посадовці підприємства інсценували викрадення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Насправді її використовували для виготовлення необлікованих сигарет, які продавали «в тіні» без сплати податків.

Використаної сировини вистачило б для виготовлення десятків мільйонів пачок сигарет, а прибутки від їх продажу могли становити мільярди гривень.

Під час податкової перевірки встановили, що підприємство не сплатило понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Ці висновки також підтвердила судово-економічна експертиза.

Детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).

Підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а ліцензію на виробництво тютюнових виробів анулювали.