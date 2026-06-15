На Харківщині затримали чоловіка за підозрою у вимаганні $10 тисяч за вирішення питання військовослужбовця

Підозрюваного затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зловживанні впливом

На Харківщині правоохоронці викрили місцевого мешканця за підозрою у вимаганні 10 000 доларів за вплив на посадових осіб щодо переведення військовослужбовця в іншу частину.

Про це повідомили у Нацполіції України.

До організації схеми причетний мешканець Харківської області. Він за 10 000 доларів США обіцяв вплинути на посадових осіб та посприяти переведенню військовослужбовця до іншої військової частини.

Операцію з викриття провели оперативники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.