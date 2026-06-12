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На Тернопільщині підполковника ТЦК та СП підозрюють у отриманні хабаря за вплив на військовий облік

Посадовець обіцяв вплинути на видалення інформації про розшук із баз даних через систему "Оберіг".

На Тернопільщині підполковника ТЦК та СП підозрюють у отриманні хабаря за вплив на військовий облік
підполковника ТЦК та СП підозрюють у отриманні хабаря
Фото: ДБР

У Тернопільській області викрито начальника одного з відділів Тернопільського РТЦК та СП, який торгував впливом на посадових осіб ТЦК.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали начальника одного з відділів Тернопільського районного ТЦК та СП. Його викрили під час отримання неправомірної вигоди.

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Слідство встановило, що 37-річний підполковник запевняв військовозобов’язаного у можливості вплинути на видалення інформації про його розшук із баз даних через систему "Оберіг". Свої "послуги" він оцінив у 2,5 тис. доларів.

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Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі коштів.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадових осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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