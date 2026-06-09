Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування із цифрових платформ

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про документ №15111-д.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту, а також стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.

За проголосував 241 народний депутат.

Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це має зробити правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими.

Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, він передбачає:

Обмін даними стосуватиметься як надання особистих послуг (наприклад, фріланс, пасажирські перевезення, оренди тощо), так і продажу товарів в інтернеті.

Запроваджуються ліберальні умови для самозайнятих осіб. Цю ставку можна застосовувати, якщо діяльність через цифрову платформу відрізняється від офіційно зареєстрованих КВЕДів фізичної особи-підприємця (ФОП).

З тексту законопроєкту вилучено вимоги щодо відкриття спеціальних рахунків для продавців та норми про розкриття банківської таємниці.

Оператори платформ-нерезиденти (іноземні компанії) звітуватимуть лише один раз на рік через спеціальний вебпортал, а сплачувати податки зможуть щомісяця безпосередньо в іноземній валюті.

Якщо дохід користувача платформи перевищив ліміт у 834 мінімальні зарплати або суму неоподатковуваного доходу від продажу товарів, йому не потрібно подавати декларацію. Суму податкового зобов'язання автоматично розрахує та визначить податковий орган.

Проєкт чітко прописує правовий статус відносин, щоб усунути ризик автоматичного визнання співпраці між онлайн-платформою та користувачем трудовими відносинами.

Що відомо про закон

Законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ входить до переліку тих, які Україна зобов'язалася ухвалити для майбутніх траншів МВФ.

Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту.

Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік.

Депутати підтримали його у першому читанні в квітні.