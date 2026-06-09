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Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування із цифрових платформ

Підтримав документ 241 народний депутат.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування із цифрових платформ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про документ №15111-д.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту, а також стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради. 

За проголосував 241 народний депутат.

Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це має зробити правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими.

Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, він передбачає:

  • Обмін даними стосуватиметься як надання особистих послуг (наприклад, фріланс, пасажирські перевезення, оренди тощо), так і продажу товарів в інтернеті.
  • Запроваджуються ліберальні умови для самозайнятих осіб. Цю ставку можна застосовувати, якщо діяльність через цифрову платформу відрізняється від офіційно зареєстрованих КВЕДів фізичної особи-підприємця (ФОП).
  • З тексту законопроєкту вилучено вимоги щодо відкриття спеціальних рахунків для продавців та норми про розкриття банківської таємниці.
  • Оператори платформ-нерезиденти (іноземні компанії) звітуватимуть лише один раз на рік через спеціальний вебпортал, а сплачувати податки зможуть щомісяця безпосередньо в іноземній валюті.
  • Якщо дохід користувача платформи перевищив ліміт у 834 мінімальні зарплати або суму неоподатковуваного доходу від продажу товарів, йому не потрібно подавати декларацію. Суму податкового зобов'язання автоматично розрахує та визначить податковий орган.
  • Проєкт чітко прописує правовий статус відносин, щоб усунути ризик автоматичного визнання співпраці між онлайн-платформою та користувачем трудовими відносинами.

Що відомо про закон

  • Законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ входить до переліку тих, які Україна зобов'язалася ухвалити для майбутніх траншів МВФ. 
  • Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту.
  • Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік.
  • Депутати підтримали його у першому читанні в квітні.
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