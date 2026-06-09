Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування із цифрових платформ

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про документ №15111-д.
Про це повідомили у пресслужбі парламенту, а також стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.
За проголосував 241 народний депутат.
Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це має зробити правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими.
Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.
Як йдеться у пояснювальній записці документу, він передбачає:
- Обмін даними стосуватиметься як надання особистих послуг (наприклад, фріланс, пасажирські перевезення, оренди тощо), так і продажу товарів в інтернеті.
- Запроваджуються ліберальні умови для самозайнятих осіб. Цю ставку можна застосовувати, якщо діяльність через цифрову платформу відрізняється від офіційно зареєстрованих КВЕДів фізичної особи-підприємця (ФОП).
- З тексту законопроєкту вилучено вимоги щодо відкриття спеціальних рахунків для продавців та норми про розкриття банківської таємниці.
- Оператори платформ-нерезиденти (іноземні компанії) звітуватимуть лише один раз на рік через спеціальний вебпортал, а сплачувати податки зможуть щомісяця безпосередньо в іноземній валюті.
- Якщо дохід користувача платформи перевищив ліміт у 834 мінімальні зарплати або суму неоподатковуваного доходу від продажу товарів, йому не потрібно подавати декларацію. Суму податкового зобов'язання автоматично розрахує та визначить податковий орган.
- Проєкт чітко прописує правовий статус відносин, щоб усунути ризик автоматичного визнання співпраці між онлайн-платформою та користувачем трудовими відносинами.
Що відомо про закон
- Законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ входить до переліку тих, які Україна зобов'язалася ухвалити для майбутніх траншів МВФ.
- Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту.
- Законопроєкт встановлює 5% ставки оподаткування ПДФО від доходів з цифрових платформ (зараз вона 18 %), коли дохід перевищить 2000 євро на рік.
- Депутати підтримали його у першому читанні в квітні.
- Пізніше його доопрацювали. До другого читання нардепи подали понад 3529 поправок. Порівняльна таблиця склала 998 сторінок.