У Верховній Раді зареєстрували проєкт Митного Кодексу

Сьогодні, 5 червня, до Верховної Ради надійшов та зареєстрований проєкт Митного Кодексу. Йдеться про документ №15295. Проєкт Кодексу передбачає синхронізацію митних процедур з ЄС, а також визначає європейські підходи до процесу декларування та сплати мита.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

«Зареєстровано проєкт Митного Кодексу (№ 15295), який має стати одним із ключових елементів адаптації українського законодавства до норм ЄС», - розповіли там.

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Як йдеться у пояснювальній записці, нова редакція Митного кодексу України розроблена, щоб адаптувати національне законодавство до актів права ЄС, що є ключовою вимогою для інтеграції України до Єдиного ринку як держави-кандидата. Нормативна база проєкту спирається на вимоги Національної стратегії доходів до 2030 року, Середньострокового плану реформування митних органів 2025 року, а також на урядові та парламентські плани законопроєктної роботи на 2026 рік.

Європейська Комісія у своєму звіті за 2025 рік уже відзначила високий рівень готовності України за переговорним розділом 29 «Митний союз», охарактеризувавши поточний прогрес як хороший. Ухвалення цього Кодексу має остаточно завершити процес адаптації, запровадивши єдині й прозорі правила для українських експортерів та імпортерів.

В основу документа покладено Регламент ЄС про встановлення Митного кодексу Союзу, а також регламенти щодо єдиного вікна, звільнень від сплати мита та захисту прав інтелектуальної власності. Структура проєкту складається із 17 розділів.

Розділи з першого по дев'ятий повністю повторюють структуру Митного кодексу ЄС на рівні глав та розділів, а десятий і одинадцятий відображають положення європейських регламентів.

Питання національного рівня, такі як перевезення товарів фізичними особами, митна статистика, правопорушення та діяльність митних органів, винесені у розділи XII–XV. Прикінцеві та перехідні положення (розділи XVI–XVII) закладають підґрунтя для функціонування системи у період дії воєнного стану та до моменту набуття Україною повноправного членства в ЄС.

Оскільки впровадження Кодексу потребує коригування суміжних законів із інших переговорних кластерів, уряд застосовує поетапний підхід. Кабінет Міністрів України має доручення розробити та подати до Верховної Ради необхідні зміни до Податкового кодексу та інших актів до дня набрання чинності новим Митним кодексом.

Для підготовки документа Міністерство фінансів у вересні 2025 року створило спеціальну робочу групу за участю Держмитниці та бізнес-асоціацій, яка до березня 2026 року провела понад 60 консультаційних засідань для узгодження тексту та врахування пропозицій підприємців. Попередній текст проєкту у серпні 2025 року було надіслано Європейській Комісії, яка надала йому загалом позитивну оцінку.