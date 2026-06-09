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Порошенко: “Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабне”

"Рік тому розмови про мир у сесійній залі викликали скепсис, посмішки або роздратування, натомість зараз нарешті лунають реалістичні оцінки щодо використання вузького вікна можливостей для зупинки війни".

Порошенко: “Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабне”
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Завершити війну можливо лише шляхом примусу Росії до миру, а не прохань про припинення вогню. 

Про це заявив голова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради України.

За його словами, ще рік тому розмови про мир у сесійній залі викликали скепсис, посмішки або роздратування, натомість зараз нарешті лунають реалістичні оцінки щодо використання вузького вікна можливостей для зупинки війни.

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«Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабше», – заявив політик.

Серед чинників послаблення Росії Порошенко назвав успіхи української дипломатії, головним інструментом якої, на його думку, є Збройні сили та «дипломатія дронів». Підтвердженням ефективності він вважає удари дронів по Москві, зрив петербурзького форуму та ураження нафтопереробних заводів. Другим свідченням слабшання позицій Кремля політик назвав зовнішньополітичні поразки – за його словами, нищівний програш цього тижня у Вірменії, а також попередні невдачі в Угорщині та Молдові.

«Ми не маємо просити Путіна про припинення війни. Єдине це не працює з КДБшниками. Ми маємо примусити його до миру», – наголосив він.

Лідер фракції підкреслив, що вимога має бути єдиною – негайне, всеохоплююче припинення вогню, і цей голос має звучати від об’єднаної України та її партнерів, зокрема з огляду на переговори в Лондоні за участю Віткоффа і Кушнера.«І тому кожен гривня, яку ви вилучаєте з бюджету збройних сил – це робота на Путіна. Посилення – це робота на мир», – сказав Порошенко.

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