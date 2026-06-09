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Під Москвою у мікрорайоні для військових стався вибух автомобіля. Водій загинув

Минулого року у цьому ж мікрорайоні підірвали машину заступника голови Генштабу Ярослава Москалика. Він теж загинув.

Під Москвою у мікрорайоні для військових стався вибух автомобіля. Водій загинув
Вибух авто під Москвою, 9 червня 2026
Фото: Exilenova+

У місті Балашиха під Москвою у мікрорайоні “30” (інша назва - “мікрорайон Авіаторів”), який був побудований для військових, стався вибух автомобіля. Водій загинув. Про це повідомляють російські медіа та OSINT-канали. 

Відомо, що вибух стався близько 5:30 у мікрорайоні Авіаторів на вулиці Колдунова. Очевидці кажуть, що машина вибухнула, коли водій сів за кермо.

Також відомо, що водія витягнути з авто живим, але згодом він помер. 

Хто саме загинув - наразі невідомо.

Слідчий комітет підтвердив вибух. Там відкрили кримінальну справу. За їхніми даними, у автомобілі BMW X3 вибухнула бомба.

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