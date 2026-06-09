СБУ заочно повідомила про підозру військових РФ, які вбивали херсонців дронами

До воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі угруповання військ “Днепр” ЗС РФ.

Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на російських військових, які прицільно використовують ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона.

Про це повідомили у спецслужбі.

Як з’ясувало розслідування, до воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі угруповання військ “Днепр” ЗС РФ.

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Йдеться про:

Цолака Григоряна, позивний «Борода»;

Микиту Губаря, позивний «Дровосєк»;

⁠Миколу Денисенка, позивний «Гамі»;

Володимира Клімова, позивний «Клім»;

В’ячеслава Корненкова, позивний «Скіф»;

Віктора Нижнікова, позивний «Фляга»;

⁠Руслана Нугаєва, позивний «Док»;

Володимира Орлова, позивний «Якут»;

Івана Прусаченка, позивний «Прус»;

Олега Пухлякова, позивний «Пуля».

За матеріалами справи, фігуранти цілеспрямовано відстежують переміщення людей вулицями міста та запускають по них БпЛА, споряджені кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами.

Серед задокументованих епізодів – атаки на цивільний транспорт і житлові квартали Херсона, скидання вибухівок на карети швидкої допомоги на території міської лікарні, а також “подвійний” удар по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх ворожих артобстрілів.

Унаслідок російських атак потерпілі отримали множинні осколкові поранення, опіки, контузії та інші травми різного ступеня тяжкості. Крім цього, значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).