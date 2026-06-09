«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ заочно повідомила про підозру військових РФ, які вбивали херсонців дронами

До воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі угруповання військ “Днепр” ЗС РФ.

СБУ заочно повідомила про підозру військових РФ, які вбивали херсонців дронами
Фото: З відкритих джерел

Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на російських військових, які прицільно використовують ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона.

Про це повідомили у спецслужбі. 

Як з’ясувало розслідування, до воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі угруповання військ “Днепр” ЗС РФ.

Реклама

Йдеться про: 

  • Цолака Григоряна, позивний «Борода»;
  • Микиту Губаря, позивний «Дровосєк»; 
  • ⁠Миколу Денисенка, позивний «Гамі»;
  • Володимира Клімова, позивний «Клім»;
  • В’ячеслава Корненкова, позивний «Скіф»;
  • Віктора Нижнікова, позивний «Фляга»;
  • ⁠Руслана Нугаєва, позивний «Док»;
  • Володимира Орлова, позивний «Якут»;
  • Івана Прусаченка, позивний «Прус»;
  • Олега Пухлякова, позивний «Пуля».

За матеріалами справи, фігуранти цілеспрямовано відстежують переміщення людей вулицями міста та запускають по них БпЛА, споряджені кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами.

Серед задокументованих епізодів – атаки на цивільний транспорт і житлові квартали Херсона, скидання вибухівок на карети швидкої допомоги на території міської лікарні, а також “подвійний” удар по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх ворожих артобстрілів.

Унаслідок російських атак потерпілі отримали множинні осколкові поранення, опіки, контузії та інші травми різного ступеня тяжкості. Крім цього, значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies