На Буковині судитимуть членів групи, яка продала 117 тисяч літрів фейкового дизеля

У Чернівецькій області судитимуть учасників організованої злочинної групи, які займалися виготовленням та продажем фальсифікованого пального.

Про це йдеться у пресрелізі БЕБ.

Організував незаконну діяльність місцевий підприємець, який залучив до схеми трьох спільників. Вони відповідали за закупівлю та транспортування компонентів, виготовлення фальсифікованого пального і його реалізацію.

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Сировину закуповували на нафтобазі та доставляли до підпільного нафтоскладу в одному із селищ Чернівецького району, де виготовляли пальне низької якості. Надалі фальсифікат збували через автозаправні станції та переобладнаний мікроавтобус, який використовували як так звану “мобільну” заправку.

Загалом учасники організованої групи виготовили та продали понад 177 тисяч літрів пального. Орієнтовна вартість продукції становить близько 8 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили 30 тисяч літрів пального, транспортні засоби, автоцистерну, обладнання для перекачування нафтопродуктів та документацію.

Експертиза підтвердила, що вилучені пально-мастильні матеріали не відповідали вимогам державних стандартів.

Учасників організованої групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України). Організатора-також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).