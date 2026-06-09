Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Буковині судитимуть членів групи, яка продала 117 тисяч літрів фейкового дизеля

Орієнтовна вартість продукції становить близько 8 млн грн.

На Буковині судитимуть членів групи, яка продала 117 тисяч літрів фейкового дизеля

У Чернівецькій області судитимуть учасників організованої злочинної групи, які займалися виготовленням та продажем фальсифікованого пального. 

Про це йдеться у пресрелізі БЕБ.

Організував незаконну діяльність місцевий підприємець, який залучив до схеми трьох спільників. Вони відповідали за закупівлю та транспортування компонентів, виготовлення фальсифікованого пального і його реалізацію.

Реклама

Сировину закуповували на нафтобазі та доставляли до підпільного нафтоскладу в одному із селищ Чернівецького району, де виготовляли пальне низької якості. Надалі фальсифікат збували через автозаправні станції та переобладнаний мікроавтобус, який використовували як так звану “мобільну” заправку.

Загалом учасники організованої групи виготовили та продали понад 177 тисяч літрів пального. Орієнтовна вартість продукції становить близько 8 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили 30 тисяч літрів пального, транспортні засоби, автоцистерну, обладнання для перекачування нафтопродуктів та документацію.

Експертиза підтвердила, що вилучені пально-мастильні матеріали не відповідали вимогам державних стандартів.

Учасників організованої групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України). Організатора-також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies