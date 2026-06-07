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У Севастополі замість талонів на пальне ввели QR-коди, які закінчились за годину

QR-код для однієї машини можна згенерувати лише раз на сім днів.

У Севастополі замість талонів на пальне ввели QR-коди, які закінчились за годину
Фото: Крим Реалії

У Севастополі запустили QR-коди на пальне для водіїв, які видаватимуть раз на тиждень. Вони закінчились за годину.

Про це пише Суспільне з посиланням на окупаційного керівника кримського міста Михайла Развожаєва.

Водії раз на сім днів можуть отримати персональний QR-код, за яким доступно до 20 літрів бензину. Вони закінчились менше ніж за годину.

На першому етапі цей сервіс працює лише на мережі заправок “ТЕС”. QR-код діє з 09:00 до 21:00 та гаситься контролером на АЗС. Наступний QR-код для тієї ж машини можна згенерувати лише через сім днів. 

Також Развожаєв зазначив, що заправка за талонами для приватних осіб відтепер неможлива – ними користуватимуться лише комунальні служби та організації, що забезпечують життєдіяльність міста.

Водночас 7 червня всі QR-коди вже розподілені, нова партія буде доступна після 22:00, наголосив “гурбернатор”.

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