У Севастополі замість талонів на пальне ввели QR-коди, які закінчились за годину

У Севастополі запустили QR-коди на пальне для водіїв, які видаватимуть раз на тиждень. Вони закінчились за годину.
Про це пише Суспільне з посиланням на окупаційного керівника кримського міста Михайла Развожаєва.
Водії раз на сім днів можуть отримати персональний QR-код, за яким доступно до 20 літрів бензину. Вони закінчились менше ніж за годину.
На першому етапі цей сервіс працює лише на мережі заправок “ТЕС”. QR-код діє з 09:00 до 21:00 та гаситься контролером на АЗС. Наступний QR-код для тієї ж машини можна згенерувати лише через сім днів.
Також Развожаєв зазначив, що заправка за талонами для приватних осіб відтепер неможлива – ними користуватимуться лише комунальні служби та організації, що забезпечують життєдіяльність міста.
Водночас 7 червня всі QR-коди вже розподілені, нова партія буде доступна після 22:00, наголосив “гурбернатор”.
- Більше про паливну кризу у Криму читайте у матеріалі LB.ua "10 літрів в одні руки: як паливна криза затягує Крим".