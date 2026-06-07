Російські війська двічі атакували Золочів на Харківщині

Армія РФ двічі вранці 7 червня атакувала селище Золочів на Харківщині FPV-дронами.
Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, пише Суспільне.
За його словами, внаслідок обох атак постраждалих серед цивільного населення немає.
Близько 10:10 російський FPV-дрон влучив по території місцевого сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства.
Другу атаку зафіксували приблизно о 10:40. Дрон влучив у вантажний автомобіль, який перебував на території приватного підприємства. Внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень.
На місцях влучань працюють відповідні служби, уточнюються наслідки атак.
- Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.