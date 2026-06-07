Російські війська двічі атакували Золочів на Харківщині

Пошкоджені сільгосппідприємство та вантажний автомобіль.

Армія РФ двічі вранці 7 червня атакувала селище Золочів на Харківщині FPV-дронами.

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, пише Суспільне.

За його словами, внаслідок обох атак постраждалих серед цивільного населення немає.

Близько 10:10 російський FPV-дрон влучив по території місцевого сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства.

Другу атаку зафіксували приблизно о 10:40. Дрон влучив у вантажний автомобіль, який перебував на території приватного підприємства. Внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень.

На місцях влучань працюють відповідні служби, уточнюються наслідки атак.