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Російські війська двічі атакували Золочів на Харківщині

Пошкоджені сільгосппідприємство та вантажний автомобіль.

Російські війська двічі атакували Золочів на Харківщині
Фото: ДСНС

Армія РФ двічі вранці 7 червня атакувала селище Золочів на Харківщині FPV-дронами. 

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, пише Суспільне.

За його словами, внаслідок обох атак постраждалих серед цивільного населення немає.

Близько 10:10 російський FPV-дрон влучив по території місцевого сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства.

Другу атаку зафіксували приблизно о 10:40. Дрон влучив у вантажний автомобіль, який перебував на території приватного підприємства. Внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень.

На місцях влучань працюють відповідні служби, уточнюються наслідки атак.

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