МАГАТЕ направить інспекторів на пошкоджене російським дроном сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить своїх інспекторів до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні, яке зазнало пошкоджень унаслідок атаки російського безпілотника.

Про це агентство повідомило на своїй сторінці у соцмережі X.

"Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб перевірити наслідки удару", – ідеться у повідомленні.

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В агентстві зазначили, що Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про атаку на об’єкт ядерної інфраструктури. За попередніми даними, удар спричинив значні пошкодження будівлі приймання палива.

"Удар спричинив значні пошкодження будівлі прийому палива об’єкта, зокрема фасад, вікна та двері, а вибухова хвиля також зачепила прилеглі будівлі. За інформацією України, рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми", – повідомили в агентстві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент таким, що викликає серйозне занепокоєння.

"Інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на об’єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за кілька метрів від атакованої будівлі", – заявив він.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що будь-які удари по об’єктах ядерної інфраструктури є неприпустимими та суперечать основоположним принципам ядерної безпеки під час воєнних конфліктів.

Уночі 7 червня російський БпЛА влучив у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого поблизу населеного пункту Буряківка Київської області.

Відстань до Чорнобильської АЕС становить близько 15 км.

В "Енергоатомі" наголосили, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми, загрози для населення і довкілля немає.