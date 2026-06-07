Армія РФ двічі атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

На Дніпропетровщині росія двічі атакувала вугільну шахту ДТЕК. Унаслідок атаки постраждав працівник шахти, є пошкодження.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БпЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога", – зазначають у ДТЕК.

Унаслідок повторної атаки пошкоджено систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

Відомо, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.