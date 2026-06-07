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На Сумщині за добу загинула людина, ще четверо поранені внаслідок російських обстрілів

Є пошкодження житлових будинків, авто та магазинів.

На Сумщині за добу загинула людина, ще четверо поранені внаслідок російських обстрілів
наслідки атак РФ по Сумщині
Фото: поліція Сумської області

Упродовж минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів по території Сумської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.  

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 48-річний чоловік.

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У Шосткинській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмовано 86-річну жінку. Ще троє людей постраждали у Глухівській громаді після атак російських БпЛА – поранення отримали 38-річний чоловік, а також 18-річний чоловік і 50-річна жінка.

Крім того, до медичного закладу звернувся 46-річний житель Середино-Будської громади, який зазнав поранень під час атаки дрона 4 червня.

За інформацією ОВА, з ранку 6 червня до ранку 7 червня російські війська обстріляли 41 населений пункт у 26 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Читайте такожОкупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

Для атак окупанти застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Глухівській громаді пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, магазин, а також зруйновано один із об’єктів цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді повністю знищено приватний житловий будинок.

Також руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інфраструктурні об’єкти у Хутір-Михайлівській, Ворожбянській, Білопільській, Середино-Будській, Тростянецькій, Краснопільській, Великописарівській та інших громадах області.

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