На Сумщині за добу загинула людина, ще четверо поранені внаслідок російських обстрілів

Є пошкодження житлових будинків, авто та магазинів.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів по території Сумської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 48-річний чоловік.

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У Шосткинській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмовано 86-річну жінку. Ще троє людей постраждали у Глухівській громаді після атак російських БпЛА – поранення отримали 38-річний чоловік, а також 18-річний чоловік і 50-річна жінка.

Крім того, до медичного закладу звернувся 46-річний житель Середино-Будської громади, який зазнав поранень під час атаки дрона 4 червня.

За інформацією ОВА, з ранку 6 червня до ранку 7 червня російські війська обстріляли 41 населений пункт у 26 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Для атак окупанти застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано десятки об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Глухівській громаді пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, магазин, а також зруйновано один із об’єктів цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді повністю знищено приватний житловий будинок.

Також руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інфраструктурні об’єкти у Хутір-Михайлівській, Ворожбянській, Білопільській, Середино-Будській, Тростянецькій, Краснопільській, Великописарівській та інших громадах області.