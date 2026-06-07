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Російська авіабомба впала на будинок у Бєлгородській області РФ, – перехоплення ГУР

Російський ФАБ упав на житловий будинок і вбив місцевого мешканця.

Російська авіабомба впала на будинок у Бєлгородській області РФ, – перехоплення ГУР
Скидання УМПК ФАБ-3000 з Су-34
Фото: defence-ua.com

Російська авіація скинула фугасну авіабомбу на житловий будинок у селі Дубове Бєлгородської області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки з посиланням на перехоплення.

За даними української розвідки, йдеться про черговий випадок "нєштатного схода" боєприпасу з російського літака.

Унаслідок падіння ФАБ будинок було зруйновано, а чоловік загинув на місці. При цьому вибуху боєприпасу не відбулося.

У перехопленій розмові один із місцевих жителів описує подію:

"Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них", – ідеться у повідомленні.

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