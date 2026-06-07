Російська авіація скинула фугасну авіабомбу на житловий будинок у селі Дубове Бєлгородської області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.
Про це повідомляє Головне управління розвідки з посиланням на перехоплення.
За даними української розвідки, йдеться про черговий випадок "нєштатного схода" боєприпасу з російського літака.
Унаслідок падіння ФАБ будинок було зруйновано, а чоловік загинув на місці. При цьому вибуху боєприпасу не відбулося.
У перехопленій розмові один із місцевих жителів описує подію:
"Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них", – ідеться у повідомленні.
- У 2024 році щонайменше 38 планерних російських бомб впали у Белгородській області на кордоні з Україною у період з квітня 2023 року до квітня 2024-го. Водночас більшість з них не здетонували.