Російський ФАБ упав на житловий будинок і вбив місцевого мешканця.

Російська авіація скинула фугасну авіабомбу на житловий будинок у селі Дубове Бєлгородської області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє Головне управління розвідки з посиланням на перехоплення.

За даними української розвідки, йдеться про черговий випадок "нєштатного схода" боєприпасу з російського літака.

Унаслідок падіння ФАБ будинок було зруйновано, а чоловік загинув на місці. При цьому вибуху боєприпасу не відбулося.

У перехопленій розмові один із місцевих жителів описує подію:

"Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них", – ідеться у повідомленні.