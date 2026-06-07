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На Чернігівщині через російські обстріли поранено людину, інфраструктура пошкоджена

Ворог атакував дронами громади Чернігівської області.

На Чернігівщині через російські обстріли поранено людину, інфраструктура пошкоджена
наслідки атаки РФ по Чернігівській області
Фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок атак ворожими безпілотниками на Чернігівську область поранено літню жінку, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пошкодження сільськогосподарської техніки. 

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Напередодні ввечері та вранці 7 червня російські війська атакували Корюківку. Зафіксовано влучання дронів типу "Гербера" по автозаправній станції, внаслідок чого є руйнування. 

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Поранень зазнала жінка похилого віку, її госпіталізували з уламковими пораненнями.

Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську та Городні також зафіксовані удари по автозаправних станціях.

Вночі російські дрони типу "Герань" атакували Прилуцький район. В одному з сіл удар припав по аграрному підприємству – пошкоджено адміністративні та господарські будівлі. В іншому населеному пункті також зафіксовано пошкодження адміністративно-господарської споруди.

На місцях працюють відповідні служби, наслідки атак уточнюються.

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