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Через російський терор на Херсонщині 14 цивільних зазнали поранень

Під ворожими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонщини.

Через російський терор на Херсонщині 14 цивільних зазнали поранень
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 37 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали 14 цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Білозерка, Берислав, Борозенське, Комишани, Чарівне, Петропавлівка, Новорайськ, Суханове, Нововоскресенське, Тараса Шевченка, Кучерське, Дар'ївка, Костирка, Антонівка, Понятівка,  Садове, Чорнобаївка, Микільське, Дніпровське, Осокорівка, Високе, Дмитренка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Бургунка, Гаврилівка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Монастирське, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 14 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей. 

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