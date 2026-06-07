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Російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами, є поранений

Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.

Російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами, є поранений
наслідки обстрілу РФ Одещини
Фото: Одеська ОВА

Уночі 7 червня російські окупанти масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками", – ідеться у повідомленні. 

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В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. 

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. 

Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Без травмованих. 

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень.

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