Російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами, є поранений

Уночі 7 червня російські окупанти масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками", – ідеться у повідомленні.

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В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний.

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Без травмованих.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень.