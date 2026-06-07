Російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами, є поранений

Уночі 7 червня російські окупанти масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.
"Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками", – ідеться у повідомленні.
В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний.
У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Без травмованих.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень.
- 6 червня уночі російські окупанти атакували житлову та критичну інфраструктуру Одеської області. На місцях влучань виникли пожежі.