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Російські війська зранку атакували житлові райони Херсона

Також увечері окупанти поранили цивільного у Корабельному районі.

Російські війська зранку атакували житлові райони Херсона
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Уранці 7 червня російські окупанти атакували Корабельний і Центральний райони Херсона. Відомо про поранених. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"З самого ранку росіяни вдарили з БпЛА по Корабельному районі Херсона. Через атаку постраждав 70-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

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Наразі потерпілому надають необхідну меддопомогу.

Крім того, близько 06:50 російські окупанти поцілили дроном по цивільній автівці у Центральному районі Херсона.

Внаслідок удару поранення отримав 27-річний чоловік. У нього вибухова травма та осколкові поранення ноги. Медики надали потерпілому допомогу на місці.

"Вчора близько 22.40 росіяни атакували з БпЛА Корабельний район Херсона. Внаслідок дронового удару вибухову травму, а також осколкові поранення спини та ноги дістала 28-річна жінка", – додають в ОВА.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

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