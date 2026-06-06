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Головне за суботу, 6 червня: понад 180 боєзіткнень, удар по супермаркету в Запоріжжі, успішні операції СБС

Бойові дії на Донеччині, 183 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1564-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 6 червня: понад 180 боєзіткнень, удар по супермаркету в Запоріжжі, успішні операції СБС
Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 червня на фронті від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак, на Гуляйпільському - 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 червня – в новині.

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Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у Донецькій області.

Як повідомила пресслужба СБС, оператори завдали точних ударів по пункту тимчасової дислокації, логістичних об’єктах, газовому сховищу та транспорту російських окупантів.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 6 червня, російська армія атакувала Запоріжжя дроном. Удар припав на дах супермаркету. Серед поранених є 10-річний хлопчик. Станом на 16:25 було відомо загалом про трьох постраждалих. Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

У хлопчика - травма руки, його госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.

Пізніше Федоров написав, що щонайменше вісім багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі в двох районах міста пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Водію, який вчора скоїв смертельну ДТП у Соломʼянському районі Києва, оголосили про підозру.

Як нагадали у поліції Києва, керманич автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди та смертельно травмував чотирьох осіб, ще троє отримали поранення. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Винуватець аварії - 49-річний мешканець Херсонщини. Згідно висновку експертизи, на момент вчинення ДТП він перебував у тверезому стані.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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