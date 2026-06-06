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На ЗАЕС відновили зовнішнє живлення

Перед цим був 15-годинний блекаут.

На ЗАЕС відновили зовнішнє живлення
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС було відновлене після 15-годинного відключення. 

Протягом цього часу станція використовувала аварійні дизель-генератори, які забезпечували живлення для охолодження шести зупинених реакторів, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що це вже 18-та втрата зовнішнього живлення на станції за час повномасштабної війни, і вона стала однією з найтриваліших.

За словами Гроссі, цей інцидент черговий раз підкреслює, наскільки вразлива електрична мережа. Він наголосив на нагальній потребі розпочати запланований ремонт пошкоджених ліній електропередач під час локального припинення вогню, яке було погоджене за посередництва МАГАТЕ.

  • Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" в ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція тимчасово втрачала зовнішнє живлення.
  • ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
  • У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
  • Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати. 
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