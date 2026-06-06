На ЗАЕС відновили зовнішнє живлення

Перед цим був 15-годинний блекаут.

Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС було відновлене після 15-годинного відключення.

Протягом цього часу станція використовувала аварійні дизель-генератори, які забезпечували живлення для охолодження шести зупинених реакторів, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що це вже 18-та втрата зовнішнього живлення на станції за час повномасштабної війни, і вона стала однією з найтриваліших.

За словами Гроссі, цей інцидент черговий раз підкреслює, наскільки вразлива електрична мережа. Він наголосив на нагальній потребі розпочати запланований ремонт пошкоджених ліній електропередач під час локального припинення вогню, яке було погоджене за посередництва МАГАТЕ.