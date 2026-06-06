Ворог сьогодні поранив 6 мешканців Дніпропетровщини, серед них – дитина, повідомив ввечері 6 червня очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний та приватні будинки, автівки. Четверо людей постраждали. 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості. Чоловіки 18 і 39 років, а також 45-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни били по Шахтарській та Раївській громадах. Пошкоджене підприємство і автомобілі.

У Слобожанській громаді, що у Дніпровському районі, понівечений цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок та автівки.

Противник завдав удару по Піщанській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Поранень дістали 73-річна жінка та 86-річний чоловік. Лікуватимуться вдома.

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську та Зеленодольську громади.