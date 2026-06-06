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Понад 820 кілометрів прифронтових маршрутів облаштували антидроновим захистом

У прифронтових областях вдалося відремонтувати акож 115,5 кілометрів автомобільних доріг.

Понад 820 кілометрів прифронтових маршрутів облаштували антидроновим захистом
антидроновий захист
Фото: скриншот відео

У травні фахівці облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту на важливих логістичних маршрутах та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Водночас у прифронтових областях вдалося відремонтувати ще 115,5 кілометрів автомобільних доріг.

За словами міністра, такі заходи допомагають підтримувати надійну логістику. Це забезпечує швидке постачання необхідних ресурсів на фронт, оперативну евакуацію поранених бійців, а також значно безпечніше пересування військових в умовах постійної загрози ворожих атак із повітря.

Загалом від початку року в Україні вже облаштували 822 кілометри антидронового захисту для логістичних маршрутів та відновлено понад 170 кілометрів пошкоджених автодоріг.

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