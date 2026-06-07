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Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1350 окупантів

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 373 620 солдатів.

Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1350 окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1350 солдатів на війні в Україні. Також ЗСУ знищили ворожу техніку.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб 
  • танків – 11 989 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.
  • артилерійських систем – 43 479 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 844 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 407 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.
  • спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.

Дані уточнюються.

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