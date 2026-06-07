Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1350 окупантів

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1350 солдатів на війні в Україні. Також ЗСУ знищили ворожу техніку.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб
- танків – 11 989 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.
- артилерійських систем – 43 479 (+82) од.
- РСЗВ – 1 844 (+7) од.
- засоби ППО – 1 407 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.
- спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.
Дані уточнюються.