Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1350 окупантів

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 373 620 солдатів.

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1350 солдатів на війні в Україні. Також ЗСУ знищили ворожу техніку.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб

танків – 11 989 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.

артилерійських систем – 43 479 (+82) од.

РСЗВ – 1 844 (+7) од.

засоби ППО – 1 407 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.

спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.

Дані уточнюються.