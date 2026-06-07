Відстань до Чорнобильської АЕС становить близько 15 км.

Росія продовжує створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці повністю лежить на РФ.

Про це ідеться у заяві Генштабу ЗСУ.

"7 червня 2026 року о 02:10 ворожий ударний безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Відстань до Чорнобильської АЕС становить близько 15 км", – ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що об’єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій.

Унаслідок удару будівлю частково пошкоджено, виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Загоряння було ліквідовано протягом години силами рятувальних підрозділів та мобільної оперативної групи.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці пожежі виявлено залишки БпЛА типу "Shahed". Радіаційний фон залишається в межах норми, триває постійний моніторинг ситуації.

У Генштабі наголошують, що Росія системно створює ризики для ядерної безпеки, зокрема шляхом польотів ракет і дронів у безпосередній близькості до українських атомних об’єктів. Такі дії названо неприпустимими та такими, що можуть мати наслідки для всієї Європи.

У Генштабі також нагадали про попередні інциденти, зокрема атаку на укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС у 2025 році та окупацію Запорізької АЕС, яку російські війська використовують як військову базу.

"Найбільшою загрозою залишається незаконна окупація Запорізької атомної електростанції. Російські окупаційні війська продовжують використовувати територію та об'єкти станції як військову базу, розміщуючи там особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Фактично найбільша атомна електростанція Європи перетворена російською федерацією на інструмент ядерного шантажу та прикриття для своїх військових дій".

"Цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням системної політики російської федерації, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та всієї Європи", – наголошують у Генштабі.

Протягом повномасштабної агресії російські війська неодноразово здійснювали прокладання маршрутів польоту крилатих ракет і ударних безпілотників безпосередньо над ядерними об'єктами України.

Такі дії створюють неприйнятні ризики виникнення радіаційних аварій із наслідками, що можуть виходити далеко за межі України.

У заяві підкреслюється, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці повністю лежить на Російській Федерації, а міжнародна спільнота має посилити тиск на державу-агресора.