Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ уночі 7 червня завдали ударів по двох важливих об'єктах паливної інфраструктури РФ у тимчасово окупованому Криму.

Під ураження потрапили нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую (Леніне) та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Нафтобаза "Семиколодезянська" розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму та інших нафтопродуктів.

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За даними ССО, на об'єкті розміщені дев’ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 кубометрів. Саме звідси окупанти здійснюють завантаження залізничних цистерн для подальшого постачання пального на територію Криму та інших тимчасово окупованих регіонів України.

Також українські безпілотники завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На території об'єкта знаходяться сім резервуарів для зберігання пального об'ємом 10 та 20 тисяч кубометрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничних цистерн на морські судна.

Російські окупаційні війська використовують його для забезпечення паливом угруповання в Криму та створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій.

"ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – зазначили військові.