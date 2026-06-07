Головне управління розвідки оприлюднило нові кадри бойової роботи підрозділів Департаменту активних дій на Запорізькому напрямку.

Як повідомили у ГУР, оператори бойових безпілотників продовжують завдавати втрат російським військам, знищують живу силу, техніку та важливі військові об’єкти противника.

На відео зафіксовані результати роботи українських розвідників за минулий тиждень. Під ударами опинилися засоби зв’язку, транспорт, ворожі безпілотники, військова техніка та особовий склад окупаційної армії.

У ГУР наголошують, що системне ураження цілей на передовій та в тилу противника дозволяє послаблювати його бойові можливості та порушувати логістику.

"Засоби зв’язку, техніка, ворожі БпЛА, піхота й транспорт російської окупаційної армії — все вибухає й вигорає дотла", – зазначили у розвідці.