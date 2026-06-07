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У Херсоні через удар РФ постраждав працівник АЗС

Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

У Херсоні через удар РФ постраждав працівник АЗС
Фото: З відкритих джерел

Через ранкову атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці.

Постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. 

У нього – вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують.

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