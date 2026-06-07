У Херсоні через удар РФ постраждав працівник АЗС

Через ранкову атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці.
Постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
У нього – вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують.
- Уранці 7 червня російські окупанти атакували Корабельний і Центральний райони Херсона. Відомо про поранених.