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В ОГП повідомили про розслідування удару дрона РФ по об’єкту ядерної інфраструктури

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до вчинення цього воєнного злочину.

Удар не вплинув на виробничий процес сховища
Удар не вплинув на виробничий процес сховища

Розпочато розслідування за фактом атаки російського безпілотника по об’єкту ядерної інфраструктури поблизу Чорнобильської АЕС у Київській області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового акту ядерного тероризму держави-агресора та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окрім того, слідчі Служби безпеки України вважають удар воєнним злочином. У спецслужбі повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що 7 червня близько 02:05 Збройні сили РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом типу “Герань-2” по території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у зоні відчуження поблизу ЧАЕС.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває в межах норми. Загиблих та постраждалих немає.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб із числа військово-політичного керівництва РФ і представників збройних сил держави-агресора, причетних до вчинення цього воєнного злочину.

  • В "Енергоатомі" повідомили, що унаслідок удару було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, при цьому відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.
  • У Міненергетики України заявили, що сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці.
  • У Генштабі назвали удар РФ по об’єкту "Енергоатому" на Київщині актом ядерного тероризму. Відстань від місця атаки до Чорнобильської АЕС становить близько 15 км.
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