Розпочато розслідування за фактом атаки російського безпілотника по об’єкту ядерної інфраструктури поблизу Чорнобильської АЕС у Київській області.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового акту ядерного тероризму держави-агресора та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Окрім того, слідчі Служби безпеки України вважають удар воєнним злочином. У спецслужбі повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що 7 червня близько 02:05 Збройні сили РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом типу “Герань-2” по території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у зоні відчуження поблизу ЧАЕС.
Унаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.
За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває в межах норми. Загиблих та постраждалих немає.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.
Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб із числа військово-політичного керівництва РФ і представників збройних сил держави-агресора, причетних до вчинення цього воєнного злочину.
- В "Енергоатомі" повідомили, що унаслідок удару було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, при цьому відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.
- У Міненергетики України заявили, що сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці.
- У Генштабі назвали удар РФ по об’єкту "Енергоатому" на Київщині актом ядерного тероризму. Відстань від місця атаки до Чорнобильської АЕС становить близько 15 км.