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Росіяни 71 раз атакували сьогодні позиції Сил оборони, – Генштаб

На Гуляйпільському та Покровському напрямках було найгарячіше.

Росіяни 71 раз атакували сьогодні позиції Сил оборони, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російська армія 71 раз атакувала позиції Сил оборони на фронті. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рожковичі, Сопич, Рогізне, Бачівськ, Кореньок, Тополя, Гірки, Бунячине, Рижівка, Будки, Іскрисківщина, Нескучне; на Чернігівщині – Хрінівка, Клюси, Галаганівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 1 КАБ, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог безуспішно один раз намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Кучерового Яру, Вільного. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у районі Тернового та в бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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