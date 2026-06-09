ЦПД: у Росії дітей залучають до збору спогадів учасників війни проти України

Зібрані матеріали будуть використовуватися у шкільних музеях та майбутньому “Народному цифровому архіві “СВО".

Російське військово-історичне товариство виступило з ініціативою залучити школярів і студентів до збору спогадів учасників війни проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За задумом авторів, зібрані дітьми матеріали будуть використовуватися у шкільних музеях та майбутньому “Народному цифровому архіві “СВО”, який планують запустити на початку 2027 року.

“Залучаючи дітей до прямого збору спогадів, Кремль робить їх не просто слухачами, а ретрансляторами кремлівських наративів про війну та безпосередніми учасниками пропагандистської машини”, – зазначили у ЦПД.

Такі ініціативи є частиною системної стратегії Москви із зомбування молоді та виховання цілого покоління, лояльного до влади та готового у майбутньому без зайвих запитань брати участь у загарбницьких війнах кремля.