Прикордонники виявили тіло людини поблизу кордону з Румунією

Вчора під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомили у ДПСУ.

Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

«Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, може становити загрозу для життя та здоров’я», – повідомили прикордонники.