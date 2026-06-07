У Румунії через зливи і паводки в ізоляції залишилися кілька населених пунктів

У Румунії наслідки сильних дощів та паводків упродовж доби зафіксували у 39 населених пунктах 12 повітів, а також у столиці Бухаресті.
Про це повідомляє Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії.
Через інтенсивні опади та паводки підтоплень і руйнувань зазнали десятки населених пунктів.
Найскладніша ситуація склалася у повітах Прахова та Бузеу, де кілька сіл опинилися фактично ізольованими через пошкодження транспортного сполучення.
Рятувальники протягом доби відкачували воду з 26 житлових будинків, 159 дворогосподарств, 30 підвалів та чотирьох господарських споруд.
Негода повалила щонайменше 14 дерев, які пошкодили два автомобілі.
У селі Слон повіту Прахова через зсув ґрунту було пошкоджено місцеву дорогу. Внаслідок цього перервано автомобільне сполучення з районом, де розташовано близько 80 житлових будинків. Наразі дістатися до населеного пункту можна лише пішки.
Також через повалені дерева та селеві наноси на проїжджій частині тимчасово обмежувався рух транспорту на низці національних і місцевих доріг.
Румунські екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків негоди та моніторять ситуацію в регіонах, які найбільше постраждали від сильних дощів.