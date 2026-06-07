КНДР заявила, що не відмовиться від ядерного статусу

Пхеньян назвав свій ядерний статус "незворотним" і таким, що не підлягає перегляду.

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян не обговорюватиме питання відмови від ядерної зброї та вважає ядерний статус остаточним і таким, що не підлягає перегляду.

Відповідну заяву опублікувало держагентство KCNA.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що ні з ким не обговорюватимемо питання нашого суверенітету та безпеки. Статус нашої країни як ядерної держави є абсолютно неспростовним, незаперечною реальністю, незалежною від чийогось визнання, і ніяка риторика зовнішніх сил ніяк цього не змінять", – заявила Кім.

Вона прокоментувала заяви американської сторони щодо нібито підтвердження відданості денуклеаризації Корейського півострова під час контактів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, назвавши їх недостовірними.

"Курс на постійне зміцнення сил ядерного стримування є незворотним остаточним рішенням нашої країни, яке має бути реалізоване безумовно… Ядерні сили Північної Кореї легалізовані нашою конституцією і є основною силою національного суверенітету та національної оборони, а також гарантом того, що основні інтереси нашої країни не зазнають жодного зовнішнього впливу", – наголосила вона.

Заява Кім Йо Чжон пролунала напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Північної Кореї та розцінюється як сигнал про жорстку позицію Пхеньяна в ядерному питанні та спробу посилити переговорні позиції.