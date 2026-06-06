Китай посилив патрулювання біля Тайваню через морські переговори Японії та Філіппін

Китай запустив спеціальну морську операцію на схід від Тайваню.

Це стало реакцією Пекіна на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами щодо розширення оборонної співпраці та визначення морських кордонів у цьому регіоні, пише Bloomberg.

Міністерство транспорту КНР організувало «спеціальну операцію із забезпечення правопорядку на морському транспорті» у суботу, 6 червня. Офіційне інформаційне агентство «Сіньхуа» повідомило, що цей крок має на меті здійснити «морську адміністративну юрисдикцію» Китаю та захистити національні інтереси.

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Такі дії Пекіна є відповіддю на намір Японії і Філіппін провести переговори для врегулювання прикордонних питань у водах на схід від Тайваню. Китай вважає цей острів своєю територією, а зона запланованих переговорів перетинається з виключними економічними зонами, на які претендує КНР.

Раніше Китай уже відправляв кораблі берегової охорони на «правоохоронне патрулювання» в цей же район, щоб продемонструвати своє невдоволення.

Напруга виникла після зустрічі прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїті та президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого. Маркос зазначив, що обидві країни прагнуть зміцнювати морську безпеку.

Раніше лідери держав уже викликали обурення Пекіна своїми заявами щодо Тайваню: філіппінський президент припустив, що його країна може втрутитися у разі конфлікту навколо Тайваню через географічну близькість, а Такаїті зазначала, що потенційне вторгнення Китаю на острів може стати підставою для відправки японських військ.