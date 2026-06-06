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У ЄС пообіцяли обмежити видачу шенгенських віз для росіян

Пропозицію розглянуть наступного року. 

У ЄС пообіцяли обмежити видачу шенгенських віз для росіян
Паспорт РФ
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія пообіцяла посилити вимоги до видачі віз громадянам Росії на тлі політичної реакції на Францію, Італію та Іспанію, які продовжують щороку приймати сотні тисяч російських туристів.

Про це пише Euronews.

Пропозиція, яка надійде наступного року і не вплине на майбутній літній сезон, буде обмеженою, оскільки видача віз залишається відповідальністю окремих держав-членів, а Брюссель здійснює лише наднаціональний нагляд.

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«Ми запропонуємо запровадити цільові обмежувальні візові заходи для подальшого вирішення ризиків безпеки, що виникають через ворожі дії третіх країн», – заявив речник Комісії з питань міграції Маркус Ламмерт.

Раніше до Комісії надійшов лист від 11 європейських країн: Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції. Ісландія та Норвегія не входять до ЄС, але належать до Шенгенської зони.

У спільній заяві країни засудили розбіжне застосування рекомендацій, запроваджених на початку війни Росії проти України, які мали на меті знизити пріоритетність російських заявок на необов'язкові поїздки та посилити акцент на ризики для кордонів та безпеки. Багаторазові візи були поступово скасовані у 2025 році на користь одноразових.

Країни закликали Єврокомісію представити нові «обмежувальні та обов’язкові» візові заходи, покращити виконання рекомендацій 2022 року та регулярно оновлювати статистику щодо видачі віз громадянам Росії.

Однак, у блоці виділяються три країни, сприятливі для туризму із РФ.

У 2025 році Франція видала найбільшу кількість віз росіянам – трохи менше 180 000, і це значно більше, ніж у 2024 році. Італія посіла друге місце з трохи менше 160 000, незважаючи на незначне зниження порівняно з попереднім роком. Іспанія посіла третє місце з трохи менше 100 000, що загалом стабільно з річним показником.

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